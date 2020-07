Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Baluseni, Neculai Stratulat, care a fost diagnosticat cu COVID-19, a murit, miercuri, in Institutul de Pneumoftiziologie din Bucuresti, a confirmat pentru Agerpres directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei.

- Desi initial, Guvernul țarii anunțase cauza morții lui Pierre Nkurunziza un atac de cord, o sursa medicala din spitalul Karusi unde a murit Nkurunziza, a confirmat ca președintele se afla in "suferințe respiratorii" inainte de moartea sa. Medicii de la spitalul universitar Kamenge din Bujumbura…

- Instituția Prefectului județului Buzau transmite ca a fost inregistrat un nou deces – al patrulea – in randul pacienților confirmați cu COVID-19. „DECES nr. 5: Pe data de 7.06.2020, DSP Buzau a fost informata de catre Spitalul Municipal Ramnicu Sarat ca, la nivelul unitații, a fost inregistrat un deces…

- Este doliu in lumea policii! Un primar din Ialomița s-a stins pe patul de spital, dupa ce a petrecut mai multe zile in coma profunda. Medicii i-au prelevat probe pentru efectuarea testului pentru COVID-19.

- Este vorba despre o femeie de 68 de ani, cu specializarea Medicina Interna, care a avut contact cu pacient confirmat pe 23 martie. Primele probe pentru cadrul medical au fost recoltate in data de 24 martie, iar rezultatul a iesit negativ. Pe 19 aprilie, doctorita s-a internat in sectia de Infectioase…

- Artistul de muzica populara s-a zbatut intre viața și moarte in aceste zile, dupa ce a suferit un atac cerebral. Nelu Balașoiu, in varsta de 71 de ani, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, iar in...