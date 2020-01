Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Stepanescu, in varsta de doar 54 de ani, se lupta de ceva vreme cu o boala incurabila care, in cele din urma, l-a rapus! Mihai Stepanescu a fost primar la Reșiței intre 2008 și 2015, șef al Direcției Silvice Caraș-Severin, dar și fost prim vicepreședinte al PSD Caraș-Severin. In inchisoarea…

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei agent patogen este din aceeasi familie cu cel care provoaca SARS (sindromul respirator sever acut), a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare. Potrivit AFP, este vorba despre un barbat de 69 de ani care a murit miercuri la Wuhan,…

- Magistratii de la Curtea de Apel Craiova s-a pronuntat definitiv in dosarul de coruptie de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Craiova. Cei doi angajati care pretindeau 200 de lei pe punga cu sange au fost condamnati la 3 ani cu suspendare si lasati sa profeseze in continuare. Procurorii sunt indignati.…

- Potrivit declaratiilor acordate de iubita sa ziarului San Francisco Chronicle, Roy Loney a murit de insuficienta multipla de organe la spitalul California Pacific Medical Center din acest oras. "Roy s-a nascut vineri 13 (aprilie) si a murit vineri 13 (decembrie)", a spus ea. "Este un lucru cu adevarat…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, presedintele Asociatiei Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO), reactioneaza la decesul unui cunoscut avocat care a fost cercetat de DNA. Magistratul face un adevarat "rechizitoriu" al derapajelor comise de unii procurori DNA…

- Unul dintre foștii consilieri ai Vioricai Dancila, Florin Ciocanelea, cel care o sfatuia pe probleme energetice, a murit. In martie 2018, Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in...

- Fostul primar al municipiului Timisoara Gheorghe Ciuhandu a fost condamnat de Curtea de Apel Timisoara la trei ani cu suspendare pentru abuz in serviciu, in dosarul finantarii echipei de fotbal Politehnica Timisoara. Decizia este definitiva.

- Sorin Frunzaverde, fostul presedinte al consiliului judetean Caras-Severin, a murit in jurul orei 11.00, la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, in urma unei suferinte indelungate, anunta reper24.ro. Sorin Frunzaverde avea 59 de ani.