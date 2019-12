Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține duminica, pe Facebook, ca proiectul de buget pentru anul 2020 „este unul bun pentru ca se bazeaza pe cifre reale, nu mistificate cum au fost cele ale PSD, și este responsabil fața de cei care platesc taxe și impozite”. Totodata, ea așteapta seriozitatea de la clasa…

- "M-am bucurat sa ma intalnesc astazi cu copiii de la Casa de tip familial 'Sfantul Stefan' din Bucuresti, un model de centru care contribuie la imbunatatirea conditiilor in care locuiesc si invata copiii din categoriile defavorizate", a scris Klaus Iohannis pe Facebook. Postarea este insotita…

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- „Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa inițieze un nou pact național pentru Educație, unul care sa prevada, pe langa procentul din PIB alocat obligatoriu de guverne, și un acord intre toate partidele politice pentru pastrarea aceluiași ministru la Ministerul Educației minimum cinci ani, indiferent…

- Pepe, pe numele real Ionut Nicolae Pascu, este in lacrimi dupa moartea unchiului sau. "Drum bun printre stele, unchiule", a scris Gianni Pascu pe Facebook. De asemenea, Miguel Sorin Pascu, fratele lui Pepe, a transmis si un mesaj trist si emotionant: „Poza asta este este doar pentru…

- "Soarele vieții a apus pentru dumneavoastra insa veți ramane veșnic in sufletele generațiilor de copii pe care i-ați format, in sufletele noastre! Doamna Cocu, știu ca nu exista cuvinte care sa poata alina durerea și tristetea prin care treceți insa imi doresc ca Dumnezeu sa va ofere taria si puterea…

- "A murit Iuliu Uțu. Dumnezeu sa-l odihneasca! Fostul portar dinamovist Iuliu Uțu, component al echipei cu care Dinamo a caștigat patru titluri consecutive de campioana a Romaniei, din 1962 in 1965, a decedat in aceasta dimineața. Iuliu Uțu implinise 83 de ani in urma cu doua luni, pe…

- Andreea Rodiana Fumu s-a stins din viata vineri. Ea este inca una dintre numeroasele victime ale temutului cancer osos.Anuntul trist a fost facut de parintii fetei pe o pagina de Facebook. „Astazi 04.10.2019, iubita noastra fiica Andreea Rodiana Fumu,a dat ultima reprezentatie pe scena vietii!De…