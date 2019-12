S-a stins din viața Haralambie Cotarcea, la varsta de 78 de ani. Președinte al Consiliului Județean al Sindicatelor inainte de Revoluție și pana in 1992, Haralambie Cotarcea a fost consilier județean in Caraș-Severin și senator in Parlamentul Romaniei din partea Partidului Romania Mare.

Nascut in 1 februarie 1941 la Crivina, in județul Mehedinți, Haralambie Cotarcea a inceput școala profesionala la 14 ani, in Reșița, odata cu transferarea secției școlii profesionale din Drobeta Turnu Severin la care se afla. In timpul liceului a lucrat la Uzinele din Reșița, pe platforma Combinatului…