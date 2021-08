Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice impreuna cu cei ai Poliției Orașului Lipova și reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare au desfașurat in 14 august o acțiune in orașul Lipova. Au fost verificați 10 agenți economici și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale…

- Scene de groaza in Calarași, dupa ce un barbat a mers la Secția de Poliție pentru a inștiința oamenii legii ca are de gand sa iși ucida cumnata. Mesajul ingrijorator al acestuia nu a fost insa luat in considerare, deși intențiile sale s-au dovedit a fi pe cat se poate de reale. Cum a reacționat și a…

- Anchetatorii care au sapat sub casa unui criminal in serie, la marginea orașului Mexico, au gasit pana acum 3.787 de fragmente de os care par sa aparțina a numai puțin de 17 victime. Suspectul, in varsta de 72 de ani, identificat de procurori ca „Andres”, a fost macelar, potrivit The Guardian . Procurorii…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca raportul MCV publicat de Comisia Europeana este unul pozitiv pentru Romania, iar institutia europeana apreciaza ca in acest an au fost inregistrate progrese in domeniul justitiei. Insa, DNA ii ”traduce” premierului ce scrie in raport, ca sa ințeleaga mai bine.…

- Ionița de la Clejani a facut noi declarații despre situația in care se afla fiul lui, Fulgy, care cu o seara inainte a fost luat de poliție și dus la secție. Artistul ii ia in continuare apararea fiului sau și neaga tot ce s-a spus despre el in ultima perioada. In ultimele zile, Fulgy a tinut primele…

- Un polițist a decedat in timpul serviciului, in aceasta dimineața, 7 iunie, din cauza unui stop cardiac. Este vorba despre comisarul Iurie Sardari, șef de sector al Sectorului de poliție nr. 7 Bacioi. Colegii au venit cu un mesaj de condoleanțe: "O zi trista pentru noi. Am pierdut un coleg. Polițistul…

- Un anunț care ne-a inmarmurit pe toți: Razvan Crețu, colegul nostru jurnalist, a plecat spre stele. Lupta pentru viața și-a dus-o cu greu in ultimele luni, iar miercuri, intr-un inceput de vara, a decis sa puna condeiul deoparte și sa plece spre un alt univers.

