Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul sportiv Andrei Balan a incetat din viața, la doar 47 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala nemiloasa. Acesta a lucrat la cele mai importante ziare de sport din Romania, Gazeta Sporturilor, Prosport, iar ultima data scria in Fanatik. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Stefan Petreus, care alaturi de fratele sau, Ioan Petreus, a format celebrul grup Fratii Petreus din Maramures, a incetat din viata, sambata, la varsta de 82 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Valeriu Rapeanu s-a stins din viata la varsta de 90 de ani, informeaza Antena 3. El a fost profesor, critic literar, eseist si istoric. S-a nascut la 28 septembrie 1931, la Ploiestiori, judetul Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jurnalistul Vlad Teodorescu de la Evenimentul Zilei s-a stins in urma unui infarct chiar. Anunțul a fost facut de jurnalistul Petrișor Cana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fred Ward, care a jucat in filme precum "Henry and June", "Tremors", "The Right Stuff" si "The Player", a murit, pe 8 mai, la varsta de 79 de ani, potrivit Variety, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Actorul Dennis Waterman, cunoscut pentru rolurile sale din seriale de televiziune precum Minder, The Sweeney și New Tricks, a murit, la varsta de 74 de ani, a anunțat familia, citata de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Academicianul profesor doctor Adrian Restian, președinte al Societații Academice de Medicina a Familiei a incetat din viața. Anunțul a fost facut de doctor Marinela Olaroiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Actorul Remus Margineanu, cunoscut din filme precum „Drumul Oaselor”, „Imposibila iubire” sau „Cardinalul”, a murit la varsta de 84 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…