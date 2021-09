Stiri pe aceeasi tema

- Ion Caramitru avea 79 de ani. Zilele acestea, trebuia sa se afle la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Din cauza problemelor medicale, actorul a lipsit de la eveniment, scrie digi24.ro Actorul Ion Caramitru s-a nascut în Bucuresti,…

- Toți fotbaliștii de la lotul echipei Naționale a Romaniei au avut parte de bucatele sale. Timp de 20 de ani a stat alaturi de fotbaliștii lotului național, avand grija de dieta acestora. Din pacate anunțul decesului celui ce a fost Yalcin Cadir, bucatarul echipei naționale, a venit ca o lovitura pentru…

- Lidia Bejenaru Botgros, soția maestrului Nicolae Botgros, s-a stins din viața la varsta de 68 de ani. „Lidia Bejenaru Botgros s-a retras in culisele veșniciei. Ziua de 26 iulie va ramane o zi trista in muzica populara. Lidia Bejenaru-Botgros, solista de o viața a Orchestrei Naționale de muzica populara…

- Barbatul si pasagera din dreapta care veneau dinspre Vaslui spre Iasi mai aveau cateva sute de metri pana a ajunge la destinatie, iar soferul si-a pierdut rabdarea, incercand o depasire riscanta.

- Beatrice Rancea a fost din nou chemata la audieri, de procurori, marți. Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Procurorii DIICOT au dispus din nou punerea sub control judiciar a Beatricei Rancea, marți, pentru o perioada de inca 60…

- Artisti ai Operei Nationale Romane din Iasi au protestat, marti, pe scarile institutiei, nemultumiti de faptul ca Beatrice Rancea a fost repusa in functia de manager, desi este anchetata de DIICOT pentru nereguli financiare, transmite Agerpres. Beatrice Rancea a fost repusa in functie in urma cu…

- In perioada urmatoare, Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Romane din Iași va fi evaluata de o Comisie din Ministerul Culturii. Este vorba despre procesul obișnuit de evaluare a managerilor, procedura care ar fi trebui sa aiba loc, in urma cu 4 luni, chiar in perioada in care a inceput ancheta…

- O parte din angajații Operei Naționale Romane din Iași s-au intalnit, dimineața, in curtea instituției, pentru a discuta despre urmatoarele acțiuni sindicale in urma revenirii managerului Beatrice Rancea in funcție. Sindicatul Artis pregatește un Memoriu pe care il va inainta catre Ministerul Culturii,…