- La 23 iunie 1834 s-a nascut omul politic Alexandru Odobescu, iar in anul 1937 s-a nascut Martti Ahtisaari, președinte al Finlandei. In aceeași zi, dar in anul 1972, s-a nascut actrița americana Selma Blair.

- Donald Sutherland, legendarul actor cunoscut pentru rolurile din „MASH”, „Klute” și „The Hunger Games”, a murit, joi, la varsta de 88 de ani, potrivit unui comunicat al agenției sale de impresariat CAA. Donald Sutherland a murit joi la Miami, dupa o lunga suferința, potrivit agenției sale de impresariat,…

- Cel de-al șaptelea album din cariera formației Pragu′ de Sus are titlul de „Douazeci de praguri“ și va fi lansat cu un eveniment special in toamna acestui an. Solistul formației, Calin Barcean a susținut la sfarșitul saptamanii trecute un concert acustic la Porto Arte, unde spectatorii au avut parte…

- Matija Sarkic, care semnase cu Millwall vara trecuta dupa ce plecase de la Wolves, a mai evoluat pentru Aston Villa, Birmingham City și Stoke City. Nascut in Grimsby, Sarkic a reprezentat și naționala Muntenegrului, ultima data in amicalul cu Belgia din 5 iunie (scor 0-2).

- MEDIC STRALUCIT… MOARTE CUMPLITA! Ernest Juvara s-a nascut la 14 mai 1870 la Barlad. Tatal sau, Iorgu Juvara, moșier, a avut trei fii: Nicu, Ernest și Emil. Pentru a-i asigura o educație aleasa, parintii il dau la internat chiar din clasele primare, la Institutul „Urechia” din București. Termina liceul…

- Cristian Topan, unul dintre cei mai eminenți caricaturiști romani, a incetat din viața la varsta de 60 de ani, lasand in urma un gol imens in lumea artei și umorului. Nascut pe 13 octombrie 1963 la București, Topan a fost un maestru al peniței și al umorului fin, cu o cariera ce s-a intins pe […] The…

- Portarul cu care Universitatea Craiova a cucerit primul titlu a murit la varsta de 76 de ani. El a aparat buturile echipei intre 1967 și 1975, noteaza GSP.ro.Nascut pe 2 ianuarie 1948, a aparat poarta echipei din Banie intre 1967 si 1975, dupa care a mai evoluat la Dinamo Slatina.

- Grigore Bujor Hariga, o figura emblematica a scenei muzicale timișorene, s-a stins din viața. „Hari” – asa cum ii spuneau prietenii – a fost profesorul de chitara al multor muzicieni recunoscuti, ca Mircea Bunea sau Horea Crișovan, și a fost recompensat cu o Diploma de Excelenta din partea Primariei…