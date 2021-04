Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Lunca a murit. Era internata cu CovidA murit Gabi Lunca. Indragita artista de avea 81 de ani si fusese internata in spital cu COVID 19.Conform Romania TV, Gabi Lunca ar fi luat o infectie nosocomiala in spital. Este a treia mare nenorocire pentru muzica lautareasca dupa decesul de ieri dimineata…

- Elena Merișoreanu s-a declarat extrem de afectata de decesele in randul artiștilor romani. Dupa moartea Corneliei Catanga și a lui Nelu Ploieșteanu, iata ca o noua veste a indoliat lumea artistica, și anume, renumita interpreta de muzica populara și lautareasca, Gabi Lunca, a murit, in urma cu puțin…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica lautareasca, a murit vineri dimineata, din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19.Ploiesteanu, in varsta de 70 de ani, era internat de doua saptamani la Spitalul Floreasca din Bucuresti, fiind diagnosticat cu Covid-19.Nascut pe 16…

- La cateva zile dupa ce s-a stins Cornelia Catanga, s-a aflat ca un alt cunoscut interpret de muzica lautareasca a parasit aceasta lume. Apreciatul artist Nelu Ploieșteanu (Ion Dumitrache, pe numele real) a murit, la varsta de 70 de ani. Jurnalista Mara Banica a transmis un scurt mesaj, vineri dimineața,…

- Nelu Ploieșteanu nu este singurul lautar care se afla pe un pat de la Terape Intensiva. In aceeași situație este și Gabi Lunca, care a ajuns in spital in urma cu doua saptamani, cu plamanii afectați in proporție de 90%. Fiica a declarat ca nu i-a spus mamei ca este vorba de COVID-19. Veștile despre…

- Printre scandaluri și gurile rele, o noua veste a picat ca un șoc in industria muzicala din Romania. Nelu Ploieșteanu, infectat cu COVID-19, a ajuns in stare grava la spital. Cornelia Catanga, apel disperat pe Internet, dupa ce artistul a fost internat pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca.

- 2 ani de cercetare, dezvoltare și testare pentru o tehnologie de fabricație și o rețeta speciala O fabrica și un produs-invenție romaneasca, 100% natural, pregatit pentru piața romaneasca și export pe alte 10 piețe din lume. Cocorico a lansat joi un produs unic la nivelul pieței globale de produse din…

- Este scandal uriaș in muzica romaneasca. Una dintre cele mai cunoscute și indragite interprete de muzica populara de la noi din țara este acuzata de a fi o femeie de moravuri ușoare de catre propria-i sora. Este de-a dreptul ingrizotir. Despre cine este vorba. Ce artista e acuzata ca merge cu barbați,…