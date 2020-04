Doliu în muzica românească. Cântăreţ îndrăgit, găsit mort în casă la două săptămâni de la deces Interpret bihorean a fost gasit fara suflare, inainte de Paște, de catre vecinii sai in apartamentul artistului din Arad. Aceștia au alertat imediat autoritațile care nu au mai avut ce sa mai faca pentru Vasile Iova și au declarat decesul. Doliu in muzica romanesca. Un celebru cantaret de muzica populara a murit la varsta de 74 de ani Interpretul s-a nascut la 28 iunie 1954, in satul Rapa din judetul Bihor. Cariera acestuia a atins apogeul in anii 80, melodiile sale cucerind inimile romanilor. Profesor de muzica la mai multe instituții de invațamant din Arad, absolvent… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica și dansul ne aduc mai aproape oriunde ne-am afla, astfel ca Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca le adreseaza o invitație speciala spectatorilor sai, online. Publicul are ocazia sa revada evenimente...

- In anul 2019, Alexandru Ștefan Placinta este acceptat ca viitor student pentru anul universitar 2020-2021 la Royal Conservatoire of Scotland din Glasgow. Tanarul pianist s-a nascut la Iași in anul 2001, a inceput studiul pianului la varsta de 7 ani la Colegiul Național de Arta „Octav Bancila” din orașul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in județul Bihor, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la ora 18.09 in județul Bihor la adancimea de doi kilometri. Cutremurul…

- Partida dintre cele doua formații va conta pentru din Liga Naționala de baschet masculin și va fi prima pentru ambele echipe dupa o pauza de mai bine de doua saptamâni. U-Banca Transilvania a juca ultimul meci pe 10 februarie, atunci când a reușit sa câștige Cupa României…

- E vorba de Adela Zaharia, nominalizata la categoria „Tineri Cântareți” și de George Petean, la categoria „cel mai bun cântareț”. Competiția are 18 categorii iar gala de premiere e programata pentru 4 mai, în Londra. Anca Zaharia, tânara cântareața…

- Egal ca valoare cu Oscarul la film, International Opera Awards are printre interpretii nominalizati pe 2020 pe clujeanul George Petean, un bariton de renume mondial. Talentatul solist este absolvent al Liceului de muzica „Sigismund Toduta”, respectiv al Academiei Nationale de Muzica „Gheorghe Dima”,…

- Diana Alexandra Pocol este absolventa a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia si a Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca și a jucat în „Rocketman”, un film musical biografic bazat pe viața legendarului muzician Elton John. „Sunt…

- Elementul surpriza a fost reprezentat de un dirijor unic – un roboțel – care s-a alaturat oamenilor în scop caritabil. Printre cei care au mai urcat pe scena se numara Calin Goia, de la Voltaj, Flavius Buzila, de la Hara și Ștefan Boldijar, de la Semnal M, alaturi de Orchestra Simfonica…