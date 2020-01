Stiri pe aceeasi tema

- Roy Loney, solistul si fondatorul trupei de garage rock Flamin' Groovies, a murit la 73 de ani. Membrii trupei au anuntat vestea pe contul de Facebook, declarandu-se "coplesiti de tristete", relateaza online...

- Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce ani buni s-a luptat cu o boala grava. Marie suferea de cancer pe creier și in ultima perioada renunțase complet la aparițiile pe scena. Anunțul morții a fost facut de managera artistei.

- Solista trupei Roxette, Marie Fredriksson, a murit la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut de managera artistei. Una dintre cele mai populare cantarete din lume, Marie Fredriksson a murit pe 9...

- Este zi de doliu in lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a incetat din viața. Ar fi implinit 55 de ani peste o luna. Leo Iorga a murit dupa mai mulți ani de lupta cu o boala crunta la plamani, transmite realitatea.net.

- "Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna...DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna.", a anuntat Adrian Ordean. Iorga a invins cancerul depistat in 2011, dar boala a recidivat. La inceputul anului a fost anutat de medici ca are o tumora in stadiul 3-4 la…

- Este zi de doliu în lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a încetat din viața. Ar fi împlinit 55 de ani peste o luna. Leo Iorga a murit dupa mai mulți ani de lupta cu o boala crunta la plamâni.

- Doliu in muzica romaneasca! Soprana Aida Abagief a murit, a anunțat Teatrul National de Opera si Balet „Oleg Danovski” si Universitatea „Ovidius” din Constanta. Colectivul Facultatii de...

- Gimnasta Iuliana Simonfi, fosta olimpica, a murit, vineri. Federația Romana de Gimnastica a facut anunțul. Iuliana Simonfi, fosta olimpica, a murit Iuliana Simonfi, fosta olimpica și antrenoarea lotului național de gimnastica al Namibiei, a incetat din viața, vineri. Federația Romana de Gimnastica a…