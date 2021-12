Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Tita Barbulescu a murit sambata, la varsta de 85 de ani, la un azil de batrani, unde a fost internata de fostul ei sot. Aceasta a fost una dintre solistele preferate ale lui Nicolae Ceausescu.

- Cantaretul Speak este in doliu, dupa ce bunicul sau s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 si a pierdut lupta cu boala, anunta Click.ro. Artistul a facut anuntul pe pagina sa de socializare si a transmis un mesaj pro vaccinare, indemandu-i pe toti cei care au bunici si parinti sa ii sfatuiasca sa se vaccineze.

- Doliu in lumea muzicii. Cantarețul Petrica Mițu Stoian a murit in urma unui șoc septic, informeaza Romania TV. Acesta se internase la spitalul din Reșița, starea sa de sanatatea inrautațindu-se in ultimele zile, dupa ce, acum cateva saptamani, artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2. Artistul se refacea…

- Muzica populara e mai saraca, asta deoarece marea cantareața Viorica Galan Dumbrava a murit in urma cu puțin timp la varsta de 72 de ani. Colegii de breasla sunt devastați de vestea primita.

- Doliu imens in lumea muzicii populare. Dupa ce saptamana trecuta a murit cantarețul Petrica Moise, acum a murit și fiica acestuia. Ambii fusesera infectați cu coronavirus și niciunul nu se vaccinase, scrie...

- Tragedie in muzica romaneasca. Cunoscutul realizator TV a murit dupa mai bine de 39 de ani de cariera. A lasat in urma o moștenire greu de trecut cu vederea. Desprec cine este vorba. Cine este cantarețul de muzica populara de 79 de ani care a murit Muzica populara romaneasca a mai pierdut o stea. Cunoscutul…

- Dorin Anastasiu a murit, la varsta de 78 de ani. Este doliu imens in muzica romaneasca. Vestea morții artistului a venit ca un fulger pentru toata lumea. Muzica ușoara romaneasca, mai saraca dupa ce Dorin Anastasiu a murit Cantarețul de muzica ușoara Dorin Anastasiu a murit sambata, 18 septembrie, la…

- Este doliu in muzica. Petrica Cercel a murit. Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia acestuia a anunțat ca artistul se afla intrenat in stare grava la spital, in secția ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Din primele informații se pare ca Petrica Carcel s-a stins dupa ce s-a infectat cu noul…