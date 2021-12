Stiri pe aceeasi tema

- "PSD Iași exprima regretul profund pentru pierderea unuia dintre cei mai activi primari. Danuț Rotaru, timp de 9 ani edilul comunei Gorban, a fost un soț, parinte și un bunic minunat, un coleg de nadejde, preocupat permanent de a realizarea de lucruri frumoase in comunitatea locala.Toate acțiunile sale…

- Filiala Constanța a Partidului Național Liberal anunța cu profunda durere trecerea in neființa a domnului doctor Nicolae Ciuca. „Figura marcanta printre liberali, fost consilier județean, domnul Ciuca ocupa, in prezent, funcția de președinte al Organizației Seniorilor Naționali Liberali Constanța…

- "Din pacate, veștile triste nu ne feresc și cu adanca tristețe dorim sa va anunțam, dupa o suferința fulgeratoare, trecerea in neființa in aceasta dimineața (24 octombrie 2021) a domnului plutonier adjutant șef BANDAC ROMEO (n. 24.04.1972 – d. 24.10.2021).Cuvintele sunt de prisos in aceste triste momente.…

- Cercetatorul specializat in tratarea durerii a fost unul dintre cei mai respectați profesori ai Medicinei ieșene. Tatal regizorului Cristian Mungiu și al analistului Alina Mungiu-Pippidi s-a stins din viața dupa o serie de probleme cu inima pe care le-a avut.Intr-un interviu acordat platformei news.umfiasi.ro,…

- Veste trista in medicina salajeana. Oficialii Spitalului Județean de Urgența Zalau au anunțat in aceasta dimineața dispariția cunoscutului medic primar dermatolog Augustin Pop. „Colectivul Spitalului Județean de Urgența Zalau anunța cu durere trecerea in neființa a domnului doctor primar dermatolog,…

- Salvamontiștii argeșeni au pierdut un prieten drag. Alexandru Halibei, sau Sașa, așa cum il știau cu toții, a decedat. Acesta printre cei mai vechi salvatori montani din țara. ”Echipa Salvamont Argeș este mai saraca de astazi! Dupa ani buni in care a dovedit prețuirea sa pentru natura și a scos mereu…

- Unul dintre cei mai titrati antrenori de judo din Romania, Liviu Cosmescu, a incetat din viata. De-a lungul timpului, a creat generatii si generatii de campioni, in centrul de la Deva. „Familia judoului romanesc este mai saraca. Antrenorul Liviu Cosmescu ne-a parasit! Pe aceasta cale, Federatia Romana…