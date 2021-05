Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 30 aprilie 2021, in Vinerea Mare, a trecut in neființa profesorul Ioan Pop de Popa, a anunțat fundația care ii poarta numele. Acesta este considerat fondatorul școlii moderne de chirurgie cardiovasculara din Romania, fiind cel care a fondat Centrul Național de Boli Cardiovasculare Fundeni și a…

- Doliu in lumea medicala: A murit fondatorul primei inimi artificiale, realizata la Cugir In Vinerea Mare a decedat profesorul Ioan Pop de Popa, a anunțat fundația care ii poarta numele. Acesta este considerat fondatorul școlii moderne de chirurgie cardiovasculara din Romania, fiind cel care a fondat…

- Profesorul doctor Ioan Pop de Popa, fondatorul școlii moderne de chirurgie cardiovasculara in Romania, a decedat în Vinerea Mare la varsta de 94 de ani, a anuntat fundatia care ii poarta numele. Acesta a infiinta in anii '70 Centrul Național de Boli Cardiovasculare Fundeni si a pus apoi bazele unei…

- Profesorul doctor Ioan Pop de Popa, fondatorul școlii moderne de chirurgie cardiovasculara in Romania, a decedat în Vinerea Mare la varsta de 94 de ani, a anuntat fundatia care ii poarta numele. Acesta a infiinta in anii '70 Centrul Național de Boli Cardiovasculare Fundeni si a pus apoi bazele unei…

- Profesorul Ioan Pop de Popa a decedat în Vinerea Mare, anunța fundatia care ii și poarta numele. El este considerat fondatorul școlii moderne de chirurgie cardiovasculara de la noi din țara, el fiind cel care a inființat Centrul Național de Boli Cardiovasculare Fundeni. „Profesorul a lasat…

- S-a stins cunoscutul profesor de arte marțiale, Florin Mageriu. Acesta era unul din cei mai respectați profesori de arte marțiale Post-ul S-a stins profesorul Florin Mageriu, fondatorul Școlii GOJU ROMANIA KARATE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un mare Om și Profesor de muzica, un profesionist care a pregatit generații de elevi cu rezultate la nivel județean și național, dar și un columbofil cum rar intalnești pentru cursele de maraton si maraton extrem.

- Este zi de doliu in politica din Romania. Samuel Calota și soția lui s-au stins din viața in urma unui accident cumplit in Brașov. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei doi soți.