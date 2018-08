A murit, in noaptea de luni spre marți, intr-un spital din Cluj Napoca, cel mai mare cantareț la tarogot al Romaniei, Dumitru Farcaș. A implinit acum trei luni, 80 de ani și, de la furtul taragotului sau din fața Ateneului Roman, cand trebuia sa urce pe scena la aniversarea lui Gheorghe Zamfir, prezențele sale […] Articolul Doliu in marea scena muzicala romaneasca! Il plange o țara apare prima data in AM Press .