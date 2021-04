Stiri pe aceeasi tema

- Salve de tun vor fi trase sambata in Marea Britanie, in Gibraltar si de pe nave aflate pe mare, in onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, informeaza DPA si EFE. Incepand cu ora 11.00 GMT, vor fi lansate 41 de serii de salve de tun in orase…

- Focuri de arma si salve de tun se vor auzi la pranz in orase din Marea Britanie, Gibraltar si pe mare, in onoarea printului Philip, anunta BBC potrivit Agerpres. Acestea marcheaza in mod traditional evenimente semnificative si au fost folosite la moartea reginei Victoria si a lui Winston Churchill.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis condoleante Marii Britanii la moartea printului consort Philip, remarcand ca sotul reginei Elizabeth a II-a a avut o "viata exemplara". "Vreau sa transmit...

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si figura marcanta a familiei regale britanice, a incetat din viata, la varsta de 99 de ani, a anuntat vineri Palatul Buckingham, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decesul a survenit la trei saptamani dupa ce a fost internat timp…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, spunand ca Marea Britanie deplange disparitia sa, alaturi de familia regala si regina Elisabeta a II-a, care "a pierdut ceea ce i-a dat putere timp de peste 70 de ani", relateaza Reuters.…

- Printul Philip, sotul de peste sapte decenii al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, desedat, astazi la varsta de 99 de ani, a jucat un rol cheie in dezvoltarea monarhiei moderne in Marea Britanie.

- Starea de sanatate a printului Philip, in varsta de 99 de ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, aflat in spital de doua saptamani, este ''intr-o usoara ameliorare'', a declarat miercuri una dintre nurorile acestuia, Camilla, cu prilejul unei vizite la un centru de…

- Printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, si sotia sa, Camilla, au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat miercuri biroul de presa de la Clarence House, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Charles, in varsta de 72 de ani, ii urmeaza mamei sale, regina Elisabeta…