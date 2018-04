Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara, Ionela Prodan s a stins din viata in aceasta seara dupa o grea suferinta. La scurt timp, fiica ei, Ana Maria Prodan a postat pe Facebook un mesaj impresionant: "TU NU AI MURIT SI NU O VEI FACE VREODATA TU AI FOST SI VEI RAMANE FORTA VIETII MELE TU ESTI ICOANA VIETII MELE…

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- David Ogden Stiers, faimosul Maior Winchester din serialul M*A*S*H, s-a stins din viața, sambata, provocand tristețe tuturor celor carora serialul le-a facut zilele mai bune. Actorul, in varsta de 75 de ani suferea de mai mult timp de o boala oribila, conform informațiilor oferite de apropiați.

- TRISTETE… Cunoscutul medic veterinar Leon Hapenciuc, in varsta de 76 de ani, s-a stins din viata, iar apropiatii sai au avut un adevarat soc la aflarea vestii, pentru ca au sperat pana in ultimul moment sa se faca bine. Doctorul Leon Hapenciuc a fost unul dintre cei mai respectati oameni ai comunei…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Lumea sportului craiovean a primit astazi o noua veste tragica. Cristian Corneanu, cunoscut profesor de Educatie Fizica si Sport la Colegiul National “Carol I” din Banie s-a stins din viata in aceasta dimineata, la varsta de 67 de ani. Regretatul ...

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie agerpres.ro.

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…