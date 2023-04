Stiri pe aceeasi tema

- Lumea presei e in doliu, dupa ce un cunoscut jurnalist s-a stins din viața la varsta de 92 de ani. Radu Cosașu a murit la Spitalul Elias din Capitala, iar mesajul trist a fost postat de Asociația Presei Sportive pe rețelele de socializare.

- Un alt deces ia prin suprindere o lume intreaga! O legenda a comediei britanice, s-a stins din viața la varsta de 89 de ani. Acesta a avut o cariera de șapte decenii și a fost unul dintre cei mai iubiți actori. Acum, el va ramane doar o amintire pentru cei ce il indrageau.

- Este doliu la nivel național in lumea fotbalului romanesc! Un fost președinte de club s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Este vorba despre nimeni altul decat Mircea Balaj. Anunțul a fost facut, la scurt timp dupa deces, chiar de catre clubul oficial pe care il conducea, CFR Cluj, pe pagina…

- Lumea muzicii populare din Romania e in doliu! Un solist extrem de iubit s-a stins din viața la doar 31 ani. Tristul anunț ca artistul a trecut in neființa a fost facut chiar de colegii lui de la Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” din Slatina pe rețelele de socializare.

- Doliu in lumea artei din Romania! Vladimir Cioroiu, artist plastic, care de-a lungul carierei sale s-a facut remarcat prin sculpturile in sticla, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici din Romania.

- Este zi de doliu in lumea muzicanților din Romania! Un celebru acordeonist de la noi din țara s-a stins din viața fulgerator. Colegii de breasla, prietenii, cei care i-au ascultat muzica, dar mai ales familia, cu toții sunt in stare de șoc și inițial nimeni nu a crezut ca vestea morții artistului este…

- Este zi de doliu in lumea muzicii lautarești! In urma cu doar cateva ore s-a stins din viața un artist cunoscut, un artist care i-a indrumat și pe alți cantareți cunoscuți, un artist extrem de iubit. Din nefericire, a decedat, iar vestea morții sale a venit ca un traznet in lumea muzicii lautarești…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. Violonistul Alexandru Ciurcui s-a stins din viața și a lasat multa durere in urma sa. El a facut parte din Taraful de Soporu de Cimpie, inființat de parintele sau.