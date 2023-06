Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Un cunoscut portar s-a stins din viața, in cursul saptamanii trecute. Este vorba despre un om de baza al echipei CSA Steaua București. Avea 80 de ani, insa pentru el viața s-a oprit aici.

- Este doliu in lumea televiziunii romane! Unul dintre cei mai indragiți și longevivi jurnaliști din Romania s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Pe langa pasiunea pentru sport, in ultimii ani, Dan Teodorescu s-a implicat și in diverse proiecte culturale.

- Lumea televiziunii este, din nou, in doliu, dupa ce Jerry Springer s-a stins din viața la 79 de ani. Prezentatorul TV s-a luptat cu o boala grava, iar in ultimele luni, aparițiile sale au fost tot mai rare. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al familiei, intr-un comunicat.

- Lumea presei e in doliu, dupa ce un cunoscut jurnalist s-a stins din viața la varsta de 92 de ani. Radu Cosașu a murit la Spitalul Elias din Capitala, iar mesajul trist a fost postat de Asociația Presei Sportive pe rețelele de socializare.

- Un alt deces ia prin suprindere o lume intreaga! O legenda a comediei britanice, s-a stins din viața la varsta de 89 de ani. Acesta a avut o cariera de șapte decenii și a fost unul dintre cei mai iubiți actori. Acum, el va ramane doar o amintire pentru cei ce il indrageau.

- Lumea presei e in doliu dupa ce un cunoscut jurnalist s-a stins din viața la varsta de 40 de ani. Barbatul era casatorit și avea doi copii. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut prin intermediul rețelelor de socializare de prietenii și colegii lui.

- Este doliu la nivel național in lumea fotbalului romanesc! Un fost președinte de club s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Este vorba despre nimeni altul decat Mircea Balaj. Anunțul a fost facut, la scurt timp dupa deces, chiar de catre clubul oficial pe care il conducea, CFR Cluj, pe pagina…

- Lumea sportului romanesc este in doliu! Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul Steaua Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook.