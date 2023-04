Stiri pe aceeasi tema

- Lumea televiziunii este in doliu, dupa ce Dumitru Moroșanu a murit la 80 de ani. Realizatorul de emisiuni de divertisment a fost cel care și-a pus amprenta asupra acestui domeniu, dar și cel care s-a ocupat de mai multe producții, cea mai cunoscuta fiind Cerbul de Aur.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un indragit artist iubit de o țara intreaga s-a stins din viața și a lasat in urma o familie indurerata. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de familie pe rețelele de socializare.

- Lumea sportului romanesc este in doliu! Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul Steaua Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.

- DJ-ul legendar și starul trupei ”Top Buzz” Jason Kaye s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita.Omagii pentru legenda rave-ului din Marea Britanie s-au revarsat pe rețelele de socializare dupa vestea trista a morții sale tragice. Fii la curent cu cele mai…

- Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii s-a stins din viața, la varsta de 84 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „A fost un nume de referința in spațiul creației și valorificarii muzicii populare, printre cele mai respectate și apreciate,…

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! Un mare rapper, fondator al unei trupe cunoscute de hip-hop, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Anunțul trist despre moartea acestuia a fost facut de presa americana. Acum, rapperul este plans de o țara intreaga și nu numai. Iata despre cine…