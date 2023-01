Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul actor Mitica Popescu a incetat din viața, marți dupa-amiaza, la varsta de 86 de ani, la Spitalul Elias din București. Acesta avea probleme cardiace, iar in decembrie a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din București, la secția Cardiologie. Din 29 decembrie, Mitica Popescu era…

- DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani Marele actor roman Mitica Popescu a trecut la cele veșnice marți, 3 ianuarie, in urma unor…

- Este doliu in lumea artistica din Romania, dupa ce un scriitor celebru s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineața, 2 ianuarie, iar anunțul trist a fost facut de prietenul și colegul sau de breasla.

- Doliu in lumea filmului! Un alt actor cunoscut s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. A jucat in celebtrul serial "The Crown" și a avut un rol important chiar și in serialul ''Blake's 7'. Printre rolurile importante pe care le-a avut se numara și serialele ''Doctors'', ''Coronation Street'' si…

- "Toata lumea de la Fulham este profund intristata sa afle despre moartea unuia dintre cei mai mari jucatori ai nostri, George Cohen", a scris clubul londonez in semn de omagiu pe site-ul sau.Fundasul dreapta (cu 37 de selectii) jucase toate meciurile epopeei victorioase a celor "Trei Lei" care, in 1966,…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Este zi de doliu in lumea teatrului romanesc! Un mare actor s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. In prezent, acesta este plans de o țara intreaga. Vestea despre moartea lui a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat. Indragitul actor va fi inmormantat marți, 6 decembrie, in Cimitirul Bellu,…

- Un actor celebru s-a stins din viața! Acesta a fost cunoscut pentru frazele sale: „Ding Dong”, „Well, Hello” și „I Say” din cateva pelicule care au avut un mare succes. Artistul a murit recent la varsta de 98 de ani, dupa o lunga lupta cu boala. Fanii acestuia au ramas cu un gust amar cand […] The post…