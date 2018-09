Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu pe scena celebrului teatru Broadway și in sufletul mai multor vedete din Statele Unite ale Americii. Marin Mazzie, nominalizata de trei ori la Premiile Tony – Premiile Antoinette Perry pentru excelența in teatru – a murit la trei ani dupa ce a primit cruntul diagnostic: cancer ovarian. Decesul…

- Romania ramane pe deplin angajata in lupta impotriva terorismului impreuna cu Statele Unite ale Americii, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu ocazia implinirii a 17 ani de la atacurile din...

- Scena politica din Statele Unite plange moartea senatorului John McCain. In 2017, fusese diagnosticat cu o forma agresiva de cancer cerebral, iar vineri, familia sa a anunțat ca McCain a hotarat intreruperea tratamentul medical. Politicianul avea 81 de ani.

- Copiii de astazi cresc într-un mediu în care tehnologia înseamna tot — cautare de informații, prieteni, distracție, comunicare. Așa se face ca, de multe ori, minorii petrec ore în șir în fața calculatorului sau a telefonului mobil, ajungând astfel prizonieri…

- Este doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii! Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus. Anunțul trist a fost facut de reprezentanții casei de producție cu care colaborau. Vestea…

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite ale Americii vor...