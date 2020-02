Doliu în lumea teatrului din România. Unul dintre cei mai mari actori a murit Informația a fost facuta publica pe pagina de Facebook a instituției, iar admiratorii au postat mesaje prin care iși iau ramas bun de la Damian Oancea, scrie realitateadetimis.net ."Actorul Damian Oancea și-a gasit pacea. Nascut in 22 martie 1945 la Craiova, Damian Oancea a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica "I.L. Caragiale" din București in anul 1969. Debuteaza la Teatrul de Nord din Satu-Mare, in același an. Periplul sau profesional il poarta la Teatrul Național din orașul sau natal, Craiova, și la Teatrul de Stat din Reșița, dar locul și-l gasește la Teatrul Național din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

