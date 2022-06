ISU Prahova: Comunicat de presa - 17.06.2022

Autospeciale de interventie si echipamente nou intrate in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova In acest an, parcul auto al inspectoratului a fost completat cu patru autospeciale de ultima generatie, achizitionate prin atragerea unor fonduri externe nerambursabile… [citeste mai departe]