- Oleksandr Pisarev a fost internat duminica, 30 octombrie, la un spital din Moscova, iar a doua zi a murit.El este campionul Moscovei la lupta corp la corp și lupte mixte, finalist al Campionatului European de Arte Marțiale Mixte. A luptat in promoțiile Fight Nights și RCC.Sursa foto: Twitter

- Fondatorul companiei de bauturi energizante Red Bull, miliardarul austriac Dietrich Mateschitz, un personaj discret, pe cat de ccelebra era firma sa, in special in lumea marketingului sportiv, a murit la varsta de 78 de ani. „Dietrich Mateschitz a decedat astazi”, a scris sambata conducerea companiei…

- „O veste trista vine in aceasta zi de luni. Fostul judoka sibian Vasile Cojoc a incetat din viata fulgerator, la varsta de 35 de ani. Federatia Romana de Judo transmite sincere condoleante familiei indurerate. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", se arata in mesajul transmis de FRJ pe site-ul oficial.…

- Doliu in muzica romaneasca. Rapperul Nosfe, de la trupa Șatra Benz a murit la doar 37 de ani Doliu in muzica romaneasca. Rapperul Nosfe, de la trupa Șatra Benz a murit la doar 37 de ani Lumea muzicii din Romania este in doliu, dupa anunțul ca rapperul Nosfe a incetat din viața, la doar 37 de ani. „Cu…

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- Doliu la CFR Cluj. A murit Ilie Florian sau “Pisica”, cum era alintat omul care a fost aproape de Dan Petrescu la echipa ardeleana, relateaza realitateasportiva.net. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a clubului din Cluj.”Ramas bun, prieten drag! Astazi, in ziua meciului cu UTA, am primit o…

- Actorul Alexandru Arsinel a murit joi la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti din 15 septembrie pentru tratarea unor leziuni cauzate de repaosul prelungit la pat. „Avand in vedere istoricul medical si pentru a-l avea sub o supraveghere…

- Sunt zile de doliu in lumea sportului romanesc! Iosif Kerekes, fost mare jucator de tenis la Dinamo Brasov si la Dinamo Bucuresti, s-a stins din viața marți, 2 august. Barbatul a fost coleg de generație cu Ilie Nastase. Iata ce cariera bogata a avut, de fapt, Iosif Kerekes!