Fostul halterofil bulgar Damian Damianov, vicecampion mondial in 2002, a decedat, duminica, la varsta de 39 de ani, informeaza Reuters. Suspendat pe viata in 2004, pentru dopaj, Damianov este al patrulea halterofil bulgar care moare inainte sa ajunga la batranete. Reprezentantii spitalului din Sumen, unde a fost constatat decesul, au afirmat ca vor anunta cauza […]