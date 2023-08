Lumea sportului internațional e in doliu! Fostul capitan, Theuns Stofberg, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, din cauza ranilor suferite intr-un accident de mașina. In varsta de 68 de ani, fostul mare sportiv a fost grav ranit ieri, intr-un tragicul accident. Cadrele medicale au facut tot posibilul sa ii salveze viața insa, in cele din urma, corpul lui a cedat.