Fostul mare ciclist danez Chris Anker Sorensen a murit sambata, la varsta de 37 de ani, in urma unui accident de circulație. Fostul ciclist se afla in Belgia, unde era comentator TV. Acesta a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce se plimba, potrivit publicației L’Equipe . Chris Anker Sorensen urma sa fie comentator la Campioantele Mondiale pe șosea din Flandra, programate saptamana urmatoare. A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi…