Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei internaționale, care citeaza poliția locala, Danny Kelly jr. se afla in trafic, la volanul unei mașini de teren, cand, din senin, la un stop, dintr-o alta mașina a fost dechis focul asupra sa. In autoturism se mai aflau iubita și cei trei copii ai cuplului. Deși a fost dus de urgența…

- Kennedy a castigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni in tricoul echipei Liverpool in anii 1977, 1978 si 1981, Cupa UEFA (1976) si cinci titluri, pe langa alte trofee. El a fost transferat in 1974 de la Arsenal, echipa la care a debutat in fotbalul profesionist (1968).La ”tunari”, Kennedy a contribuit…

- La nici cateva luni de la decesul a doi binecunoscuți pugiliști, presa aradeana anunța decesul unui alt fost pugilist roman, la varsta de 59 de ani. Adolf Ivanovici, fost sportiv de performanța și antrenor de box, a incetat din viața, dupa ce a pierdut lupta cu infecția de covid. Adolf Ivanovici, creatorul…

- Doliu imens in lumea sportului. A murit o legenda. Una dintre cele mai cunoscute figuri din Formula 1 a fost fondatorul echipei Williams Racing, Sir Frank Williams. Acesta s-a stins din viața, la 79 de ani. Ultimii 35 de ani și i-a petrecut țintuit intr-un scaun cu rotile, din cauza unui accident de…

- Azi s a stins Boris Petroff.Azi s a stins Boris Petroff. Implinise 82 de ani pe 4 noiembrie. Un artist desavarsit, care si a dedicat zeci de ani din viata teatrului pentru copii. Un spirit ludic, mereu sugubat si cu zambetul pe buze, plin de o vivacitate molipsitoare, anunta uniter.ro. Amintim cateva…

- Doliu in sportul romanesc. Adrian Vermeșan, unul dintre cei mai longevivi conducatori de club din Romania, s-a stins din viața cu cateva ore in urma. Barbatul a fost decenii in șir conducator de club in baschetul timișorean. Iata care a fost, de fapt, cauza decesului lui Adrian Vermeșan!

- Doliu in lumea sportului! Un cunoscut sportiv s-a stins din viața la 32 de ani. Acesta și-a vazut sfarșitul pe teren, in fața colegilor. Care a fost cauza decesului sau brusc? Cei de la fața locului au ramas șocați. Doliu in lumea sportului: a murit la 32 de ani Haitem Fathallah a murit! O noua […]…

- Sportivului i s-a facut rau duminica, in timpul meciului echipei sale, Fortitudo Messina, cu Reggio Calabria.Tanarul jucator a suferit un stop cardiac in sfertul al treilea al partidei. Meciul a fost intrerupt și, deși Haitem Fathallah a fost transportat de urgența la spital, medicii nu l-au mai putut…