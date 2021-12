Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului trece din nou prin momente cumplite. Un participant la trei editii ale Jocurilor Olimpice de iarna s-astins din viata la varsta de 37 de ani, scrie realitateasportiva.net. Sportul mondial a primit o veste tragica in momentul in care s-a aflat ca britanicul Adam Joseph Rosen, care a concurat…

- Baschetbalistul Stevan Jelovac a murit, duminica, la varsta de 32 de ani, informeaza presa locala.Legitimat in Grecia, la AEK Atena, jucatorul sarb a suferit un accident vascular cerebral la data de 14 noiembrie, chiar in timpul unui antrenament.Stevan Jelovac a fost transportat la spital, unde a fost…

- Kennedy a castigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni in tricoul echipei Liverpool in anii 1977, 1978 si 1981, Cupa UEFA (1976) si cinci titluri, pe langa alte trofee. El a fost transferat in 1974 de la Arsenal, echipa la care a debutat in fotbalul profesionist (1968).La ”tunari”, Kennedy a contribuit…

- Azi s a stins Boris Petroff.Azi s a stins Boris Petroff. Implinise 82 de ani pe 4 noiembrie. Un artist desavarsit, care si a dedicat zeci de ani din viata teatrului pentru copii. Un spirit ludic, mereu sugubat si cu zambetul pe buze, plin de o vivacitate molipsitoare, anunta uniter.ro. Amintim cateva…

- Vermeșan s-a aflat in echipa administrativa a clubului Elba la promovarea din 1987, de cand Timișoara este prezenta neintrerupt in elita baschetului masculin. Avea 69 de ani, dintre care peste 30 i-a dedicat baschetului, in diverse poziții administrative.Adrian Vermeșan a fost director sportiv in 2010…

- Doliu in lumea rugby-ului romanesc! Constantin "Titi" Udrea, jucator al acestui sport, dar totodata și unul dintre cei mai buni arbitri internaționali, a incetat din viața astazi. Cunoscutul arbitru avea varsta de 88 de ani, iar in prezent nu se știe cu certitudine cauza decesului.

- Doliu in lumea sportului! Un cunoscut sportiv s-a stins din viața la 32 de ani. Acesta și-a vazut sfarșitul pe teren, in fața colegilor. Care a fost cauza decesului sau brusc? Cei de la fața locului au ramas șocați. Doliu in lumea sportului: a murit la 32 de ani Haitem Fathallah a murit! O noua […]…

- Sportivului i s-a facut rau duminica, in timpul meciului echipei sale, Fortitudo Messina, cu Reggio Calabria.Tanarul jucator a suferit un stop cardiac in sfertul al treilea al partidei. Meciul a fost intrerupt și, deși Haitem Fathallah a fost transportat de urgența la spital, medicii nu l-au mai putut…