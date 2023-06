Stiri pe aceeasi tema

- Vestea mortii milionarului Nelu Balan, considerat „cel mai șmecher roman din New York”, a fost data de fostul manechin Nelly Nastase."RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.Nelu Balan, poveste de viața ca-n filmeNelu Balan este unul din romanii…

- Lumea manelelor plange dispariția unui interpret indragit nu doar de fanii genului muzicl, dar și de colegii sai de breasla. Anunțul morții cunoscutului cantareț a starnit un val uriaș de reacții in mediul online. Oamenii au transmis mesaje emoționante pe platformele de social media. Lumea manelelor…

- Lumea sportului mai pierde o legenda. Victor Nunweiller, fostul portar al echipei Dinamo, a murit, astazi, la 81 de ani. Vestea a fost data intr-un comunicat al clubului, in care transmite sincere condoleanțe familiei indoliate.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- Doliu in lumea sportului! Marele boxer scoțian Ken Buchanan, care a devenit campion mondial incontestabil la categoria ușoara in anul 1971 și a caștigat primele 33 de lupte, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Fostul campion mondial Și-a incheiat cariera cu un record de 61-8 victorii-infrangeri.

- Lumea sportului este in doliu! Un boxer a murit la varsta de 19 ani. Toata lumea este șocata de anunțul trist. Mulți il considerau un „viitor campion mondial”. Vestea ca tanarului s-a stins din viața a fost data de familia lui. Apropiații trec prin momente grele din cauza pierderii.

- Fotbalul romanesc este in doliu, dupa ce un mare jucator a murit la doar 42 de ani, in urma unei boli necrutatoare. Este vroba despre Adrian Musat, care a activat in prima liga, la Extensiv Craiova si Gloria Bistrita. Ultima data fusese legitimat la CSM Sighetu Marmatiei, cu care a promovat in Liga…

