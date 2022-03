DOLIU în lumea sportului românesc: un cunoscut jucător s-a stins din viață Constantin Ștefiuc, un cunoscut rugbist maramureșean, s-a stins din viața vineri, 25 martie, la varsta de 65 de ani.Nascut pe data de 19 martie 1957 la Siminicea județul Suceava. Ștefiuc a evoluat atat la Grivița București cat și in Lotul Studențesc al Romaniei (selecționata B), fiind prezent in formula de start a echipei Racemin Baia Mare inca de la inființarea sa (18 septembrie 1977).Ca jucator de linia a II-a și a III-a cu veleitați deosebite a evoluat pentru clubul baimarean pana la varsta de 47 de ani, odata cu revenirea zimbrilor pe prima scena a rugby-ului romanesc.Dupa retragerea din activitatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

