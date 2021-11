Vermeșan s-a aflat in echipa administrativa a clubului Elba la promovarea din 1987, de cand Timișoara este prezenta neintrerupt in elita baschetului masculin. Avea 69 de ani, dintre care peste 30 i-a dedicat baschetului, in diverse poziții administrative.Adrian Vermeșan a fost director sportiv in 2010 și 2015, cand baschetbaliștii de pe Bega cucereau Cupa Romaniei, scrie debanat.ro . Cu o foarte scurta perioada de intrerupere, a facut parte din clubul alb-violet cu incepere din 1986 pana in luna mai a anului 2019.Vermeșan a fost confirmat cu SARS-COV-2, dar avea și alte afecțiuni.