- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

