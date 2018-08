Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana olimpica la gimnastica, rusoaca Elena Susunova a murit la 49 de ani, a anuntat presa internationala, scrie news.ro.Susunova a castigat medalia de aur la individual compus in 1988 , la Jocurile Olimpice de la Seul. Ea a murit in urma unor complicatii survenite dupa o…

- Prof. Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, informeaza Federația Romana de Tenis.(CITEȘTE ȘI: MESAJUL JANDARMERIEI PENTRU PROTESTATARII GAZAȚI ȘI BATUȚI…

- Ellie Soutter, una dintre cele mai talentate practicante a snowboard-ului din Marea Britanie, a decedat, miercuri, in ziua in care a implinit 18 ani, informeaza presa engleza. Anuntul a fost facut de Comitetul Olimpic Britanic, fara a preciza cauza si imprejurarile in care s-a produs decesul.Soutter…

- ♦ Campioana olimpica si mondiala Andreea Raducan (34 de ani), in prezent presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica, spune ca rezultatele la care a ajuns Romania la gimnastica reflecta in mare parte migratia antrenorilor spre alte discipline, dezorganizarea de la nivelul cluburilor, dar si o schimbare…

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

- A caștigat trei medalii olimpice de aur la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004! Doua la individual, sol și barna, și unul pe echipe. La 14 ani de la acel moment pe care nu-l va uita niciodata, Catalina a intrat din nou in spiritul grecesc și-a acceptat o provocare inedita. Catalina a fost transformata…