Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului e in doliu. Un baschetbalist legendar s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, in urma unui atac de cord. Copiii sai au fost cei care au facut tristul anunț prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea sportului e in doliu! Un fost campion mondial al Romaniei s-a stins din viața la varsta de 62 de ani. Era tatal unui fost fotbalist de la Rapid și Craiova. Vestea trista a trecerii in neființa a fost confirmata chiar de fiul acestuia.

- Lumea sportului e in doliu! S-a stins din viața o legenda! Fostul atlet Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la varsta de 64 de ani. In anul 2020, acesta suferise un transplant de inima.

- Este zi de doliu in lumea cinematografiei internaționale! Un mare regizor s-a stins din viața la varsta de 91 de ani, iar acum el este plans de o țara intreaga și nu numai. Vestea trista despre moartea cineastului a fost anunțata de Academia Spaniola de Film. Iata despre cine este vorba!

- Doliu in lumea modei internaționale! Marele creator Paco Rabbane s-a stins din viața astazi, 3 februarie 2023. Designer-ul vestimentar a murit la varsta de 88 de ani. Care este cauza decesului și cine este Paco Rabbane.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! Un mare cantareț s-a stins din viața la varsta de 73 de ani, iar vestea trista despre moartea lui a fost anunțata chiar de fiica acestuia. Artistul este plans acum de o lume intreaga, iar cauza decesului nu se știe exact, doar ca a survenit in urma unei…

- Doliu in lumea filmului! Un alt actor cunoscut s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. A jucat in celebtrul serial "The Crown" și a avut un rol important chiar și in serialul ''Blake's 7'. Printre rolurile importante pe care le-a avut se numara și serialele ''Doctors'', ''Coronation Street'' si…

- Lumea muzicala e in doliu dupa ce un artist extrem de iubit s-a stins din viața. Maxi Jazz, membru al trupei Faithless, care a concertat de mai multe ori si in Romania, a murit la varsta de 65 de ani. Foștii sai colegi de trupa au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.