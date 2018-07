Stiri pe aceeasi tema

- Ellie Soutter, una dintre cele mai talentate practicante a snowboard-ului din Marea Britanie, a decedat, miercuri, in ziua in care a implinit 18 ani, informeaza presa engleza. Anuntul a fost facut de Comitetul Olimpic Britanic, fara a preciza cauza si imprejurarile in care s-a produs decesul.Soutter…

- Soutter locuia de mai mult timp in strainatate, la Morzine, in Alpii francezi, dar a decedat in Marea Britanie. Sportiva a fost medaliata cu bronz la FOTE-2017, la Erzurum (Turcia), iar, incepand din acest an, fusese selectionata in lotul olimpic de seniori, in vederea JO-2022. De asemenea, ea urma…

- Dumitru Mihailescu, fost campion national la atletism, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Poiana Brasov. Acesta avea 65 de ani si era expert sportiv in cadrul Clubului Farul Constanta. Din primele verificari, efectuate de politistii brașoveni, se pare ca fostul campion ar fi murit in timpul…

- Cornelia, dansatoarea preferata a maneliștilor, este in doliu! Tatal ei a murit in urma cu doua saptamani, iar ea nu iși poate reveni din șoc. Cornelia Dansatoarea este sfașiata de durere și a postat un mesaj emoționant despre tatal sau. „Tatal meu drag , ai plecat dintre noi la ceruri! Te vom iubi…

- Britanica Gillian Lynne, care semneaza coregrafia musicalului „Cats”, dar și pe cea a spectacolului „Fantoma de la Opera”, a murit duminica, la varsta de 92 de ani. Ea era internata in spitalul Princess Grace din Londra.

- Lumea fotbalului din Serbia este in stare de soc dupa ce Goran Bunjevcevic, fost fundas la Tottenham, a murit, scrie realitatea.net.Goran Bunjevcevic a decedat la 45 de ani, dupa ce a suferit un anevrism la sfarsitul lunii mai.

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

- Lumea sportului internațional trece prin momente cumplite, dupa ce a fost zdruncinata de o tragedie fara margini! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Bheka Phakathi, un fost fotbalist de echipa naționala, a incetat din viața intr-un grav accident rutier. Imaginile…