- Incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț a facut o victima și din lumea sportului. Mircea Covataru (74 de ani), fost mare antrenor de lupte la Clubul Sportiv Ceahlaul, se afla internat la Terapie Intensiva și se numara printre cele 10 persoane decedate in incidentul groaznic petrecut sambata…

- Virginia Bonci-Ioan a incetat din viața la varsta de 71 de ani. Virginia Bonci-Ioan, fosta multipla campioana la sartura in inaltime și fosta participanta la Jocurile Olimpoice de la Mexico City, din 1968, a decedat pe 9 noiembrie., in București. Aceasta s-a nascut pe 5 ianuarie 1949, in Pielești, județul…

- Doliu in lumea sportului cu motor! Pilotul Matheus Barbosa a decedat pe circuitul din Interlagos din Brazilia la varsta de numai 23 de ani.Accidentul mortal a avut loc in etapa a cincea a campionatului național de Superbike.

- Un fostul primar PSD de la Sectorul 1 a fost rapus de COVID-19. Vasile Gherasim a decedat la varsta de 70 de ani, transmite Romania TV. El fusese confirmat cu Sars-Cov-2 și de mai bine de o luna era internat la...

- Antrenorul Emerit la judo al Republicii Moldova și Bulgariei, Vasile Colța, a decedat noaptea trecuta din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus la un spital din Chișinau. Anunțul a fost facut de președintele Asociației Presei Sportive din Republica Moldova, Eduard Ciobanu.

- Laura Salvio, 21 de ani, copilot pentru echipa Peugeot Rally Cup Iberica, a murit in timpul unei curse desfașurate in Portugalia. La scurt timp dupa startul de la Vidreiro, pilotul Miguel Socias a pierdut controlul mașinii. S-a lovit de un copac de la marginea șoselei, chiar pe partea copilotului sau.…

- Interpreta melodiei "I Am Woman", a murit la Los Angeles. Hellen Reddy avea 78 de ani și fusese diagnosticata cu demența in 2015, transmite AFP. Vestea decesului a fost anunțata pe Facebook de catre...

- Dramaturgul Ronald Harwood, premiat cu Oscar pentru scenariul „The Pianist”, a murit pe 8 septembrie, din cauze naturale, a anuntat agenta lui, potrivit BBC, potrivit news.ro.Ronald Harwood s-a nascut in urma cu 85 de ani in Africa de Sud. Este considerat unul dintre cei mai importanti dramaturgi…