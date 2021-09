Doliu în lumea sportului! A murit multiplul campion Adrian Borțică Federația Romana de Automobilism a anunțat, astazi, trecerea in neființa a lui Adrian Borțica (61 de ani). Acesta era un impatimit al curselor cu automobilele istorice și a fost multiplu campion de viteza in coasta la istorice și la viteza. „Multiplul campion de viteza in coasta la istorice și la viteza pe circuit pentru automobile istorice, Adrian Borțica (61 de ani), s-a stins astazi din viața in urma unei lungi suferințe. De peste 10 ani licențiat FRAS, perioada in care a participat la zeci de curse dedicate automobilelor istorice, Adrian era un iubitor al motorsportului și in ultima perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

