Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Mihail a fost cunoscut nu doar pentru rangul sau nobiliar, ci și pentru contribuțiile sale semnificative in domeniul istoriei. Deși a trait in exil o mare parte din viața sa, a ramas in Grecia și a continuat sa fie o figura importanta in perioada tumultoasa a dictaturii coloneilor, care a avut…

- Printul Mihail al Greciei si Danemarcei, un istoric renumit care a ramas in Grecia in timpul dictaturii coloneilor, a murit duminica la varsta de 85 de ani, a anuntat presa elena, citata de AFP. Printul Mihail, ultimul nepot supravietuitor al regelui George I al Greciei, asasinat in 1913, a murit la…

- Doliu in țara preferata de romani pentru concedii! Printul Mihail al Greciei si Danemarcei a murit la varsta de 85 de ani. Acesta a fost un istoric renumit care a ramas in Grecia in timpul dictaturii coloneilor. Printul Mihail, ultimul nepot supravietuitor al regelui George I al Greciei, asasinat in…

- Omul de cultura Tiberiu Cercel s-a stins, astazi, din viața la 85 de ani. A lasat in urma o vasta activitate artistica imparțita pe mai multe planuri: pictura, poezie, restaurare. Tiberiu Cercel s-a nascut in 1939 la Arad. in anii 70 a devenit muzeograf la Muzeul Judetean Dambovita, ulterior profesor…

- Grecia e la un pas de a avea cea mai calduroasa luna iunie din istorie pe baza temperaturilor inregistrate pana acum in aceasta luna in toata țara. Dr. Kostas Lagouvardos, director de cercetare al IEPVA/EAA, spune ca luna iunie 2024 „va fi cea mai tare din toate cele pe care le-am vazut”, insa abia…

- Marius Baiazid a murit in aceasta dimineața dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa. Cantarețul era internat la Spitalul Municipal din București de la inceputul lunii dupa a inceput sa se simta tot mai rau.Familia, apropiații și fanii se rugau pentru sanatatea lui in mediul online.

- O veste foarte trista lovește lumea handbalului romanesc! Legendarul Ștefan Birtalan s-a stins din viața, la varsta de 75 de ani. Ștefan Birtalan a murit luni dimineața. Fostul mare sportiv avea 75 de ani. Birtalan a fost desemnat cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977. „Ne-a parasit…

- 1. Razvan Lucescu – al doilea titlu de campion al Greciei și i s-a mai furat unul. In fotbalul grec, influența capitalei (Atena, dar aici intra și Pireu, fiindca sunt catarge ale aceleiași corabii de corsari) e mai mare decat in Romania. PAOK – numarul 1 in Grecia in 2024, adica titlul de campion cu…