Lumea presei e in doliu! Un jurnalist polonez s-a stins din viața in timpul finalei unui meci de handbal masculin. Barbatul s-a prabușit din picioare, dintr-o data, in cea de-a doua repriza a meciului. Deși salvatorii au intervenit de urgența, și a fost transportat la spital, din pacate, viața lui nu a mai putut fi salvata.