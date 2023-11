Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea medicala și in cea universitara din Romania dupa decesul unui important profesor.Prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, unul din profesorii fondatori ai Facultații de Medicina, Universitatea Ovidius din Constanța, a murit. Citește și: Col (rez) Cristian Mihalcea: „La cum il cunosc, Ion…

- UNITER a anunțat pe pagina de Facebook trecerea in neființa a actriței Ileana Ploscaru."Ne despartim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De-o forta, vigoare si statornicie care sunt puse…

- Este doliu in industria muzicala din Romania! Un mare violonist roman, care a facut spectacol pe scena alaturi de Ștefan Banica, s-a stins din viața. Dupa ani intregi in care a fost in lumina reflectoarelor și a primit aprecierile fanilor, artistul a trecut in neființa. Celebra cantareața Gina Lincan…

- Lumea filmului din Romania e in doliu! Mircea Eugen Burada, unul dintre scenariștii Nea Marin Miliardar, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Potrivit unor surse, scriitorul nu ar fi rezistat unei operații pe cord.

- Este doliu in lumea filmului romanesc, dupa ce s-a mai stins o mare stea. Unul dintre cei mai iubiți actori ai țarii noastre a plecat din aceasta lume in mod tragic, atunci cand nimeni nu se aștepta. A parasit scena vieții și a lasat in urma o mulțime de amintiri. Romania este in doliu Romania […] The…

- Lumea sportului este zguduita de vestea morții unui sportiv legendar și un exemplu de dedicare și devotament fața de sportul pe care il practica. Eugen Kantor, un renumit culturist roman cu peste 30 de titluri caștigate la nivel național și internațional, a decedat in urma unui antrenament la sala și…

- Steve Harwell, solistul trupei americane Smash Mouth, a murit la varsta de 56 de ani, informeaza BBC. Muzicianul, care s a luptat cu alcoolismul, a fost diagnosticat cu cardiomiopatie in 2013 si, ulterior, cu o afectiune neurologica care i a afectat memoria si vorbirea, conform Romania TV. Steve Harwell,…

- Un cunoscut duhovnic din Romania s-a stins din viața la varsta de 95 de ani. Simeon Zaharia a fost un preot foarte iubit de la Manastirea Sihastria, iar mii de romani au mers pentru a-i cere o indrumare, acesta dand dovada de multa blandețe și iubire.