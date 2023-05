Stiri pe aceeasi tema

- Doliu imens in lumea artistica! Un celebrul dansator s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Acesta suferea de cancer osos și a trecut in neființa sambata seara, intru-un ospiciu din Tunbridge Wells. Cine este dansatorul care a murit in urma cu puțin timp.

- Lumea presei e in doliu dupa ce un cunoscut jurnalist s-a stins din viața la varsta de 40 de ani. Barbatul era casatorit și avea doi copii. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut prin intermediul rețelelor de socializare de prietenii și colegii lui.

- Doliu in lumea artei din Romania! O personalitate importanta, pictor, sculptor si grafician, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- Doliu in lumea artei din Romania! Vladimir Cioroiu, artist plastic, care de-a lungul carierei sale s-a facut remarcat prin sculpturile in sticla, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici din Romania.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.

- Este doliu in lumea presei din Romania. Vestea trista ca o jurnalista s-a stins din viața fulgerator, a luat prin surprindere pe toata lumea. Foștii colegi ai tinerei au transmis mesaje emoționante dupa trecerea sa in neființa.

- Doliu in lumea modei internaționale! Marele creator Paco Rabbane s-a stins din viața astazi, 3 februarie 2023. Designer-ul vestimentar a murit la varsta de 88 de ani. Care este cauza decesului și cine este Paco Rabbane.