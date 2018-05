Stiri pe aceeasi tema

- Cariera sa la Radio Timișoara a inceput in anul 1971 in calitate de colaborator. Treptat, insa, a devenit chiar principala voce de prezentare a programelor postului de radio. A fost inițiatorul mai multor rubrici de mare interes intre care "Sfatul medicului", "Intrebați și va raspundem", "Tinerețe,…

- Una dintre vocile emblematice ale postului de Radio Timișoara a trecut la cele veșnice! Radio Timișoara se desparte de George Balica, omul de radio care pe 22 decembrie 1989 anunța ascultatorii din Banat ca intreaga țara și-a redobandit libertatea. George Balica a incetat din viața in dimineața zilei…

- Federatia Italiana de Rugby (FIR) a anuntat, miercuri decesul jucatoarei Rebecca Braglia, de 18 ani, care s-a lovit la gat, duminica, in timpul unui meci disputate la Ravena, cu echipa sa, Amatori Parma Rugby.Tanara jucatoare a cazut la un placaj si s-a lovit cu capul de pamant. Ea a fost transportata…

- Doliu in lumea presei! Cunoscuta jurnalista Laura Catalina Cimpoeru (49 de ani) a murit de cancer, dupa ce s-a luptat luni bune cu aceasta boala necruțatoare. Jurnalista Laura Catalina Cimpoeru,...

- Doliu in presa romaneasca! O jurnalista a murit la 49 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala necruțatoare, cancer. Laura Catalina Barbu Cimpoeru a murit de cancer la varsta de 49 de ani si a lasat in urma doar suferinta si regrete. Urma sa implineasca in aceasta vara varsta de 50 de ani. In urma ei a…

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei Africa, un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie.

- Fotbalistul britanic Ray Wilkins a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce ajunsese la spital in urma unui infarct. Wilkins a jucat la Chelsea si la Manchester United, scrie realitatea.net.La gruparea lonodneza a castigat chiar si titlul de "jucatorul anului".

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…