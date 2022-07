Stiri pe aceeasi tema

- Dirijorul austriac Stefan Soltesz a murit dupa ce s-a prabusit pe scena in timpul unui concert la Munchen, a anuntat sambata Opera de Stat Bavareza, potrivit AFP. Artistul de origine ungara avea 73 de ani.

Regizorul german Dieter Wedel a murit "dupa o lunga si grea suferinta", conform unui anunt facut miercuri de avocatul sau, la Munchen, transmite DPA.

- Lelut Vasilescu, tobosar al formatiei Compact, s-a stins din viața la varsta de 67 de ani. „Colegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna…acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit ca a plecat intr-o lume mai buna. Dragul meu prieten Lelut Vasilescu,…

- Alexandru Lulescu, unul dintre cei mai longevivi actori din Romania, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani, intr-un centru pentru batrani. Potrivit click.ro, Alexandru Lulescu ar fi avut o presimțire și, chiar inainte cu o zi de decesul sau, a cerut sa vina un preot pentru a fi impartașit. Actorul…

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la varsta de 70 de ani, a anunțat grupul, conform BBC, scrie Mediafax.

- Este doliu in lumea artistica dupa ce un celebru cantareț a murit imediat dupa concert. Fanii artistului au fost ingroziți la aflarea veștii tragice. Poliția suspecteaza și o moarte ne-naturala. Despre ce cantareț este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Doliu in muzica. Un cunoscut cantareț a decedat…

- Andrew Fletcher, membru fondator al formatiei Depeche Mode, a murit joi la varsta de 60 de ani, informeaza The Guardian. Anuntul a fost postat pe contul de Twitter al formatiei Depeche Mode. „Suntem socati si plini de o tristete coplesitoare, in urma decesului prietenului nostru drag, membru de familie…

- Doliu imens in lumea medicilor din Romania! A murit inventatoarea vaccinului Polidin care a salvat generații intregi. Celebrul medic s-a stins din viața in aceasta dimineața la varsta de 94 de ani. Ea a fost deportata alaturi de intreaga familie in anul 1941 din Campulung Moldovenesc in Transnistria,…