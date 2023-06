Stiri pe aceeasi tema

- Școala de compoziție romaneasca pierde un colos! A murit la varsta de 89 de ani profesorul și compozitorul clujean Cornel Țaranu. Anunțul a fost facut de cei din Colectivul Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima”.„Acad. prof. univ. dr. Cornel Țaranu (20 iunie 1934 - 18 iunie 2023).Cu tristețe…

- Lumea filmului din Romania este in doliu! O indragita actrița, cu o activitate pe scena de peste doua decenii, s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis familia acesteia.

- Mircea Dragan a murit la 77 de ani. Compozitorul și liderul formațiilor Sideral, Mondial și Romanticii, cantarețul Mircea Dragan s-a stins din viața chiar cu patru zile inainte de a implini 78 de ani.

- Lumea muzicii este in doliu, dupa ce un celebru pianist de jazz și compozitor a murit la 92 de ani. Anunțul a fost facut de soția sa. Artistul se lupta de mai mulți ani cu o boala grava, potrivit declarațiilor facut de fiica sa.

- Lumea muzicii populare din Romania e in doliu! Un solist extrem de iubit s-a stins din viața la doar 31 ani. Tristul anunț ca artistul a trecut in neființa a fost facut chiar de colegii lui de la Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” din Slatina pe rețelele de socializare.

- Doliu uriaș in lumea artistica din Romania. In weekend, a murit o mare actrița a țarii. Anunțul a ajuns in atenția jurnaliștilor in urma cu puțin timp. Este vorba despre una dintre artistele care s-au facut remarcate pe cele mai importante scene de pe teritoriul nostru. Era in varsta de 82 de ani cand…

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un indragit artist iubit de o țara intreaga s-a stins din viața și a lasat in urma o familie indurerata. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de familie pe rețelele de socializare.

- Este doliu in lumea muzicii internaționale, dupa ce Virginia Zeani a murit. Celebra artista era una dintre cele mai apreciate soprane din lume, care a urcat pe scena cu nume mari din industrie, și a caștigat o mulțime de premii și recunoașteri.