Stiri pe aceeasi tema

- Marian Argint, un lautar renumit, din Godinești a murit.Dumnezeu sa-L odihneasca! Articolul FOTO/VIDEO: Doliu in lumea muzicii gorjenești! A murit un lautar renumit! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Joseph Fontana s-a stins din viața la 87 de ani, in somn.Anunțul a fost facut de fiul sau, David Fontana, pe o rețea de socializare: „Tatal meu a murit in somn, fara durere. Va rugam sa ne respectați intimitatea in aceasta perioada.

- Doliu in lumea muzicii! A murit un celebru cantareț in urma cu puțin timp. I s-a facut rau in scara blocului.video+foto Cunoscutul artist de muzica ușoara Alexandru Jula a murit miercuri seara, la varsta de 83 de ani, dupa ce luni, 28 mai, a fost trasportat la spital la scurt timp dupa ce i s-a facut…

- Cantareata de muzica populara Ileana Constantinescu a murit, joi, in propria locuinta, in jurul orei 15.00, au mentionat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Cand a ajuns echipajul de ambulanta, s-a constatat ca artista era decedata de cateva ore.

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei ''Africa'', un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie, potrivit Agerpres. ''V-a facut sa dansati cu milioanele…

- Doliu in Romania. Dirijorul Ion Țibrea, cel care a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, printre care Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu, s-a stins din viata.

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei