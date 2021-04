Stiri pe aceeasi tema

- Surse apropiate familiei au declarat, pentru AGERPRES, ca el suferea de cancer de colon.Cantautorul clujean Catalin Condurache a debutat la Cenaclul "Flacara", in Baia Mare, si a castigat numeroase trofee la festivaluri.

- Fotbalul italian trece prin momente dramatice, asta dupa ce unul dintre cei mai promițatori fotbaliști de la Lazio Primavera a decedat la doar 19 ani, scrie realitateasportiva.net. Daniel Guerini, jucator la echipa Primavera a formației din capitala Italiei, s-a stins din viața ca urmare a unui accident…

- Miercuri, 10 martie 2021, a murit profesorul Emil Molcuț, profesor titular al Facultații de Drept din cadrul Universitatii „Titu Maiorescu”, autor a numeroase carti si materiale de studii, in special de Drept roman si Istoria statului si dreptului roman, anunta juridice.ro. Profesor univ.…

- Veste extrem de trista la inceputul saptamanii. Solistul trupei Cargo a decedat dupa o lunga suferința cu boala și cu infecția cauzata de noul coronavirus. Cantarețul se afla internat in stare grava in Timișoara, acolo unde și-a petrecut ultimele momente din viața. Anunțul a fost facut in urma cu puțin…

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat…

- Fostul fundas Sorin Moraru a decedat la varsta de 53 de ani, in urma unui infarct miocardic in timp ce se afla cu prietenii la o partida de fotbal, a anuntat, joi, clubul FC Arges pe pagina sa de Facebook. ''Butelie", asa cum ii spuneau colegii de echipa si prietenii, a debutat in prima divizie ca…

- Pianistul american Chick Corea, legenda a jazz-ului, pe care a contribuit sa-l aduca spre o forma mai libera, jazz fusion, a murit marti de o forma rara de cancer la varsta de 79 de ani, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina sa de Facebook, noteaza AFP. Citește și: Joe Biden trage…

- Actrita franceza Nathalie Delon, cunoscuta in special pentru rolul din ''Le Samourai'', de Jean-Pierre Melville, pelicula in care a... The post Doliu in lumea cinematografiei: Fiul lui Alain Delon a dat tragica veste! appeared first on Renasterea banateana .