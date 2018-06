Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in muzica romaneasca! Astazi, pe patul spitalului, s-a stins din viața, la doar 61 de ani, Roxana Popescu una dintre cele mai mari textiere și soliste pe care le-a avut muzica ușoara. Artista a lasat patrimoniului muzical geniale texte de melodii ca ”De-ar fi sa vii”, ”Iarta-ma” (Mihaela Runceanu),…

- Doliu in lumea muzicii! A murit interpreta și textiera Roxana Popescu, prietena si textiera Madalinei Manole. Problemele sale de sanatate au pornit de la o durere abdominala severa, astfel ca a fost dusa de urgenta la spital. S-a constatat ca are o ocluzie la nivel intestinal. A fost dusa in sala de…

- A murit interpreta si textiera Roxana Popescu Anuntul a fost facut de compozitorul Cristian Faur pe pagina sa de Facebook:Clopote albe si clopote negre o insotesc astazi in drumul spre eternitate pe Roxana Popescu, un om care a ne a rascolit din umbra sufletele prin textele cantecelor scrise alaturi…

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Doliu in lumea muzicii populare din Romania. Cantareata Ileana Consantinescu s-a stins din viata. In istorie, Ileana Constantinescu va ramane cunoscuta ca vocea care l-a fascinat pe Mihail Sadoveanu."In 1951 o echipa de specialiști de la Institutul de Folclor din București ajunge in satul…

- Este doliu in lumea modei din Romania. O celebra stilista s-a sinucis dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al blocului in care locuia. Este vorba despre Raluca Rosu, pe care medicii au incercat sa o salveze, insa totul a fost in zadar.Citeste si: Un nou ACCIDENT GRAV in Ungaria. Microbuz STRIVIT…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii…Astazi…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…