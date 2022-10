Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea literara romaneasca: Academicianul Eugen Simion s-a stins din viața Doliu in lumea literara romaneasca: Academicianul Eugen Simion s-a stins din viața Academicianul Eugen Simion, fostul președinte al Academiei Romane, a decedat in cursul zilei de marți, 18 octombrie, la varsta de 89 de…

- Lumea academica este in doliu dupa ce, Eugen Simion, fostul președinte al Academiei Romane s-a stins din viața, in cursul zilei de azi, la varsta de 89 de ani. Potrivit informațiilor, academicianul era internat in spital de mai bine de o luna și suferea de cateva afecțiuni cronice.

- Este doliu in lumea fotbalului romanesc, dupa dispariția unui sportiv ce a scris istorie pentru echipa sa. La doar 61 de ani, s-a stins din viața unul dintre jucatorii de legenda ai „echipei de vis” din anii ’80. Anunțul trist a fost facut public chiar de reprezentanții clubului sportiv pentru care…

- Este zi de doliu in lumea sportului din Romania! Astazi, 14 septembrie 2022, un mare antrenor de fotbal s-a stins din viața la varsta de 77 de ani, lasand in urma sa foarte multa durere și tristețe.

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul fotbalist Florin Hidișan s-a stins din viața la varsta de 40 de ani. Sportivul se confrunta de mai bine de un an cu cancerul. Fotbalistul ajunsese sa cantareasca 43 de kilograme, iar din pacate, corpul lui a cedat.

- Vești triste pentru fanii muzicii pop. Un cantareț cunoscut, in varsta de doar 41 de ani, a fost gasit fara suflare in locuința sa. Anunțul despre trecerea artistului in neființa a fost facut de membrii familiei.

- Doliu in lumea muzicii pop! Un cantareț cunoscut a fost gasit mort in apartamentul sau. Anunțul decesului artistului a fost facut chiar de familia sa indurerata. Barbatul avea doar 41 de ani. „Cu mare tristețe anunțam moartea lui”, a transmis familia intr-un comunicat. Cel din urma a fost gasit fara…

- Gigantul muzicii soul Lamont Dozier a murit la 81 de ani. Anunțul a fost facut de catre fiul sau. "Odihnește-te in pace cereasca, tati!", a scris fiul lui Dozier pe Instagram, fara a dezvalui cauza morții artistului american. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…